Pistoia, insidia Ferrara

Seconda giornata di ritorno nel campionato di A2, che questa sera apre il nuovo anno con un turno che si preannuncia interessante. Per le altre due capoliste rivali dell’Unieuro, il calendario offre sfide insidiose: Cento ospita una Chiusi che sta provando a risalire la china e soprattutto Pistoia è impegnata sul campo di Ferrara contro una Tassi Group che ha vissuto il mese di dicembre in crescendo. Match intrigante a San Severo, dove i padroni di casa ospitano una Udine rivoluzionata dal cambio in panchina (con l’addio a Boniciolli e la promozione dell’assistente Carlo Finetti) e dagli importanti arrivi di Alessandro Gentile e Diego Monaldi. In fondo alla classifica, l’OraSì Ravenna ospita Chieti per un decisio match salvezza: vincere significherebbe lasciare gli abruzzesi all’ultimo posto. Sfida playoff: una zoppicante Fortitudo giocherà invece in trasferta contro Nardò per provare a scacciare i fantasmi della crisi. Chiude il programma il match tra Cividale e Mantova.

La classifica: Forlì, Cento e Pistoia 22; Udine 18; Nardò 16; Ferrara, Cividale e Fortitudo 14; Rimini 12; San Severo, Chiusi e Mantova 10; Chieti e Ravenna 6.