Più promozioni, sogno per i Baskérs

A quattro giornate dal termine della regular season, cambia la formula del campionato di C Gold, che vede i Baskérs Forlimpopoli ancora in corsa per un posto ai playoff, sebbene ora, dopo il ko a Castel Guelfo dello scorso weekend, la strada sembri davvero in salita. L’occasione, però, è ghiotta, perché il Comitato dell’Emilia Romagna ha ufficializzato l’aumento delle promozioni nella prossima serie B Interregionale, che passano così da tre a cinque. In questo modo, oltre alla formazione che chiuderà il girone di ritorno al primo posto (a cui andrà la promozione diretta) saranno ben quattro i pass in palio ai playoff: pertanto, quelli che dovevano essere i quarti di finale diventano automaticamente finalissime con in palio il pass in vista del prossimo anno. Gli accoppiamenti saranno seconda-nona, quinta-sesta, terza-ottava e quarta-settima dal 30 aprile al 14 maggio, al meglio delle tre gare. Per i Baskérs sarebbe un’occasione super.