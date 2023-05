Playoff, Forlì ‘perde’ il fattore campo Si gioca lunedì a Chiusi. La società non ci sta

di Simone Casadei

Dopo giorni in cui i playoff della Pallacanestro 2.015 erano avvolti in una nube di grande incertezza, nella serata di ieri dal club di viale Corridoni sono giunte le prime importanti notizie. ‘Saltata’ a tutti gli effetti, per ovvie ragioni temporali, la disputa di gara2 nella serata di oggi, si è quindi concretizzato lo scenario parso più probabile col passare delle ore: l’inversione dei campi per il secondo e il terzo appuntamento della serie. È la stessa decisione forzata a cui è dovuta ricorrere anche Faenza, in serie B, che ha annunciato lo spostamento a Ruvo di Puglia (il PalaCattani, peraltro, è occupato dalle famiglie colpite dall’alluvione).

Forlì e Chiusi torneranno dunque in campo in Toscana, al PalaPania, per gara2. Match che si giocherà lunedì, con palla a due alle ore 20.30. La serie, come anticipato, si protrarrà poi nel senese: gara3 si gioca mercoledì sera, sempre alle 20.30. A quel punto, nel caso in cui l’Unieuro – attualmente avanti 1-0 dopo la vittoria di domenica scorsa – non avesse già chiuso la serie, ecco che si farà ritorno in via Punta di Ferro. Rispettando le canoniche 72 ore di stacco generalmente osservate in occasione dell’inversione dei campi. Gara4 andrebbe infatti in scena sabato 27 alle 20.30, quindi l’eventuale gara5 lunedì 29 (ore 20.30).

La Lega Nazionale Pallacanestro (Lnp) non ha ancora comunicato nulla in tal senso, ma è evidente che andranno poi ricalibrate anche le date delle semifinali. Gara1, ad oggi, è in programma paradossalmente prima di gara5: domenica 28. Nel ricalcolare le date, occhio a un ultimo ‘dettaglio’: la stagione sportiva termina – così come i contratti dei giocatori – al 30 giugno. E l’eventuale gara5 di finale, per il tabellone Oro, è prevista mercoledì 21 giugno.

Restando all’attualità, per la Pallacanestro 2.015 l’inversione dei campi suona come una beffa. Il rischio concreto, in caso di ko, è di ritrovarsi addirittura con le spalle al muro, sotto 1-2 nella serie, senza aver mai perso tra le mura amiche. Al contrario, se Cinciarini e compagni dovessero chiudere i conti sul 3-0, la società forlivese vedrebbe venir meno anche un importante incasso casalingo. I biglietti di gara2 sono stati già venduti, oltretutto (c’era la promozione con la maglietta dei playoff in regalo).

Non a caso la decisione è stata a fatica digerita dai dirigenti biancorossi, che questo pomeriggio, con una conferenza stampa convocata all’Unieuro Arena, faranno sentire le proprie ragioni. Sono annunciati il presidente Giancarlo Nicosanti, i soci della Fondazione Pallacanestro Forlì 2.015, il general manager Renato Pasquali e coach Antimo Martino. Una dichiarazione ufficiale anticipa il contenuto: "In questi giorni abbiamo agito con un unico obiettivo: quello di permettere ai tifosi, che con grande passione hanno seguito la squadra per tutta la stagione, di poter assistere a gara2 all’Unieuro Arena, a casa loro. Di fronte alla grave situazione in cui si trova oggi la città, la società si augurava maggiore comprensione per evitare lo spostamento della serie a Chiusi". Di positivo c’è solo il tempo in più perché i biancorossi si allenino dopo vari giorni di stop.

Una curiosità. Il format che si prospetta è lo stesso adottato in massima serie nella finale scudetto del campionato 199697. C’era la Benetton Treviso dell’allora viceallenatore Renato Pasquali e della bandiera forlivese Andrea Niccolai, contro la Fortitudo Bologna. Il fattore campo fu sempre rispettato (magari sarà di buon auspicio per l’Unieuro) ma questo fece sì che Treviso, pur col fattore campo, si sia trovata sotto 1-2 dopo le due trasferte consecutive. Tale formula non piacque e da allora non è mai più stata adottata: tocca invece proprio a Forlì farne esperienza.

Intanto, i playoff stanno andando avanti senza Forlì. Stasera si gioca gara3 Cividale-Udine. Nelle altre serie del tabellone Oro, la Fortitudo si è portata 1-1 sbancando Cento in gara2 (74-88). Nel tabellone Argento, Nardò e Piacenza (questa dopo un supplementare) hanno evitato l’eliminazione in gara3 rispettivamente contro Cantù e Pistoia. Clamoroso il terzo quarto con un parziale di 25-3 a favore dei pugliesi. Treviglio si è presa il match point sbancando Rimini 72-81 (1-2).