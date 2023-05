Playoff, quanti tabù ancora da sfatare Forlì non vince una serie in A2 dal 1995

di Simone Casadei

Vincitrice del girone Rosso e poi del girone Giallo, dunque a tutti gli effetti miglior squadra dell’intera A2 ‘in solitaria’. È l’invidiabile ruolino di marcia della Pallacanestro 2.015 alla vigilia del primo turno playoff contro Chiusi (gara1 domenica alle ore 19, all’Unieuro Arena). Forlì, insomma, si presenta alla post-season ragionevolmente come squadra da battere. Ma a sua volta è chiamata a fornire risposte importanti, cercando di sfatare una serie di tabù che da diversi anni attanagliano la piazza biancorossa.

La prima squadra cittadina, infatti, non vince una serie playoff in seconda serie addirittura da 28 anni. Era la stagione 199495, quella della celebre promozione in A1 dell’Olitalia nella finale promozione contro Rimini. Prima di regolare gli adriatici, la squadra di Phil Melillo ebbe la meglio 3-1 su Caserta in semifinale. Da quel momento, Forlì non hai mai fatto strada nei playoff di A2. Finì in malo modo l’avventura dell’ultima Libertas, targata Carne Montana, nei campionati 199798 e 199899, con i biancorossi eliminati sempre in semifinale prima da Gorizia e quindi da Livorno per 3-0. Stessa sorte toccata nel 201213 alla FulgorLibertas di Sandro Dell’Agnello, che potè poco dinanzi a Brescia poi finalista. Nemmeno la Pallacanestro 2.015, quindi, è riuscita ad invertire la rotta in tempi recenti. Fuori contro Rieti nel 201819 (3-2), quindi, nelle due stagioni successive, out per 3-1 contro Eurobasket Roma e poi Cantù, puntualmente nei quarti. Dalla tripla di Andrea Niccolai in poi, Forlì ha perso 18 partite su 22.

Occhio poi a gara1: Forlì non si trova a guidare una serie playoff sempre dal lontano 1995. Detto dei tre cappotti consecutivi (Gorizia, Livorno e Brescia), l’Unieuro di Marcelo Nicola sfiorò il colpo dello 0-1 a Rieti nella primavera 2019, ma la tripla di Antino Jackson negli ultimi secondi rese vani i 30 punti di Giachetti. Sotto 2-0, l’Unieuro impattò sul 2-2 ma senza riuscire mai a mettere la testa avanti. Ancor più doloroso ciò che avvenne nel 2021, quando i forlivesi finirono ko in gara1 in via Punta di Ferro dinanzi all’abbordabile Eurobasket Roma. Fu Kenneth Viglianisi, da dietro la linea di metà campo, a far esplodere sulla sirena i capitolini.

Infine, per chiudere il cerchio dei tabù in vista di gara3 venerdì 19 maggio, va inevitabilmente citato il computo della Forlì in versione ‘da viaggio’ nei playoff. Dal 1995 in avanti, e dunque nelle sei serie di seconda serie già citate, le varie squadre biancorosse susseguitesi non hanno mai trionfato in trasferta: in totale fanno tredici sconfitte in altrettante gare lontano dal Palafiera in post-season. Un ulteriore trend negativo che Cinciarini e compagni proveranno a ribaltare.