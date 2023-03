Poker del Modigliana

Cinque recuperi giocati, mercoledì sera, nel campionato di Seconda categoria. Nel gruppo M il Modigliana, imponendosi per 0-4 sul San Zaccaria, è salito in seconda posizione. Per la squadra di mister Fontana a segno Violani, Poggiolini, Sow e Fossi. La classifica: Edelweiss Jolly 59; Modigliana 52; San Zaccaria 50; Low Ponte 45; Palazzuolo* 36; Godo 35; Porto Fuori, Fornace Zarattini 30; Romagna* 27; Vecchiazzano 23; San Pancrazio 22; Lugo 16; Brisighella 13; San Potito 11. * una gara in meno.

Nel girone N quattro giocati match della 18ª giornata. Ko il Deportivo Roncadello, che ha fallito il sorpasso alla capolista Santa Sofia. Salgono al 3° posto, appaiate e non distanti dalla vetta, il Real Meldola e lo Sporting Predappio. Risultati e marcatori: Deportivo Roncadello-Ronta 1-2 (Magrini; Donadei, Mariani), Around-Real Meldola 1-2 (Giovanardi; Piani, Ferrini), Sporting Predappio-Collinello 2-1 (Ferrini, Bance; Angelini), Borghigiana-Virtus San Mauro 3-0 (Abbondanza, Bakaioko, autorete). Classifica: Santa Sofia 38; Deportivo Roncadello 37; Real Cava, Sporting Predappio 34; Rubicone Calisese, PioppaGattolino 32; Collinello 31; Ronta 30; Capanni 28; Borghigiana 25; Dismano Utd 22; Aurora 20; Virtus San Mauro 16; Around 15.