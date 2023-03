Poker dell’under 17 al Riccione

Ecco i risultati delle formazioni giovanili del Forlì nello scorso fine settimana. Con il campionato Juniores fermo per un turno di riposo, è stata la squadra Under 17 Elite a tenere alti i colori biancorossi, vincendo 4-0 col Riccione United con reti di Lucchi, Pieri, Graziani e Colli. Sconfitta per 1-0 per gli Under 16 Interprovinciale sul campo del Del Duca Grama, mentre la squadra Under 16 ha pareggiato 0-0 sul campo del Progresso. Bene gli Under 15 impostisi per 0-4 in casa del Sant’Agostino con doppietta di Savorani e reti di D. Capasso e Toschi.

Successo di misura degli Under 14 che hanno battuto la Pianta per 1-0, grazie alla rete segnata da Debarre. Infine le squadre più giovani, tre delle quali hanno avuto la meglio nel ‘derby’ forlivese sulla Pianta: si tratta dell’Under 13 Esordienti (4-2), dei Pulcini Under 12 (4-1) e infine degli Esordienti 2011 (3-0). Più sfortunati i baby dell’Under 10, che sono stati battuti 0-4 dall’Edelweiss Jolly.