Pollone: "Forlì vuole crescere ancora di più"

di Gianni Bonali

Luca Pollone è uno dei protagonisti della brillante stagione dei biancorossi, reduci da sette vittorie consecutive: l’ultima, domenica scorsa, all’Unieuro Arena, con San Severo dell’ex Raivio. Forlì è capolista solitaria nel girone Rosso e sta preparando la trasferta di Chiusi dove al PalaPania (capienza 2mila posti) affronterà domenica il quintetto di coach Bassi, squadra in cui Pollone ha giocato due stagioni: nel campionato 202021 ha conquistato la promozione in A2 e lo scorso anno ha mantenuto la categoria offrendo quasi 10 punti di media e 4 rimbalzi a partita.

Nelle ultime ore la società senese ha aggiunto fra l’altro una freccia al proprio arco, acquistando Iris Ikangi, 29 anni, ala di 200 cm, ex di Scafati e Torino, pronto ad affrontare i forlivesi.

Pollone, domenica il calendario propone l’insidiosa sfida in casa di Chiusi, reduce dalle due vittorie con Pistoia e Mantova: come vede il match?

"Sarà una partita complicata, con due punti importanti in palio. Dobbiamo approcciare l’incontro in maniera giusta e proseguire nella nostra crescita, mettendo sul parquet la mentalità vincente, non guardando la classifica e giocando con la massima concentrazione".

Quest’anno, dopo un girone d’andata in cui è stato tosto in difesa, si è espresso bene anche in fase offensiva con personalità: come si valuta?

"Sto lavorando per migliorare e anche le percentuali di realizzazione crescono, grazie all’impegno in allenamento. Ma siamo soprattutto un gruppo di giocatori che riescono a essere tutti protagonisti, di volta in volta, durante il match. Nella vittoria con San Severo, per esempio, dopo un primo tempo poco brillante, abbiamo intrepretato bene la gara: oltre a Adrian e Sanford, anche Cinciarini, Valentini e Radonjic sono stati decisivi nel rimontare lo svantaggio, mettendo a segno canestri importanti".

Quale il bilancio a tre incontri dalla fine della prima fase della stagione e quali le prospettive future?

"Il bilancio è positivo, ma occorre affrontare le rimanenti partite tenendo alta la concentrazione e per vincere sempre, anche se abbiamo già raggiunto il traguardo di essere tra le prime tre in classifica. Dobbiamo arrivare alla seconda fase carichi e pronti ad affrontare le nuove sfide: la stagione è ancora lunga e impegnativa".

L’Unieuro Arena è un fortino, con un pubblico caldo e numeroso che vi supporta per tutti i 40’: è un fattore importante?

"Sì, soprattutto nei momenti delicati del match i tifosi ci aiutano con il loro calore: ci seguono numerosi e l’atmosfera che si respira al palasport è bella".

L’Under 17 è divenuta campione regionale battendo la Virtus Bologna, con Tommaso Pinza a realizzare 27 punti in finale: cosa ne pensa?

"Sono molto contento per loro e Pinza mercoledì si è allenato con noi della prima squadra".

Lei si è laureato in Ingegneria elettrica al Politecnico di Torino e ora sta studiando per la magistrale. Fa centro quindi anche all’Università.

"Mi piace studiare, anche di recente ho superato un esame e ne sto preparando alcuni per la sessione estiva di giugno".