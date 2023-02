Stabilite le date dei playoff e playout della serie D. Ieri la Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) ha comunicato il programma delle fasi post campionato dei nove gironi di quarta serie. I playoff, ai quali parteciperanno i club classificati dal secondo al quinto posto, vedranno la disputa delle semifinali domenica 14 maggio con gara unica in casa della miglior classificata; se il risultato sarà in parità dopo anche i tempi supplementari, passerà il turno la squadra meglio piazzata in classifica. Con le stesse modalità la gara di finale in programma la domenica successiva, 21 maggio.

Stesso regolamento per quel che riguarda i playout, che sanciranno le due altre retrocesse oltre alle ultime due classificate nella regular season, ai quali prenderanno parte le classificate dal 15° al 18° posto che si sfideranno in match in gara unica, in casa della miglior classificata.

Inoltre, per le nove formazioni che avranno vinto il campionato, è in programma la poule scudetto, che assegnerà il titolo 2022-23 di campione d’Italia, prevista in tre triangolari con partite il 14, 17 e 21 maggio: si qualificheranno le tre vincitrici dei gironcini e la miglior seconda classificata, poi le semifinali, con andata e ritorno, previste per il 28 maggio e il 4 giugno, mentre la finale sarà giocata domenica 11 giugno.

Ricordiamo che, dopo 26 giornate, a 12 turni dalla conclusione, il Forlì si trova al secondo posto con 47 punti, assieme alla Pistoiese, a 6 lunghezze dalla capolista Giana Erminio e con lo stesso margine di vantaggio sul Ravenna, prima al momento delle escluse dai playoff. Ben 17, al contrario, il vantaggio sulla zona playout delimitata dal Lentigione, sestultimo a quota 30. L’ultima giornata di campionato è in programma domenica 7 maggio.

Franco Pardolesi