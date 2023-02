Posticipata la sfida Pistoia-Cento Fortitudo a Ravenna

Cinque le gare oggi nella 23ª giornata del girone Rosso di A2. Alle 17 Mantova ospita Chiusi per una sfida che mette in palio punti importanti per la lotta salvezza, mentre alle 18 la traballante Ferrara affronta a domicilio Nardò per provare a reagire al difficile momento (anche societario). Derby al PalaDeAndré, dove l’OraSì ospita una Fortitudo fin qui deludente e che dovrebbe far esordire il nuovo acquisto Francesco Candussi. Compito facile, sulla carta, per Udine, che a Chieti non si dovrà però distrarre contro il duo Roderick-Jackson, per provare a tenere viva la possibilità di chiudere fra le prime tre il girone. Non si giocano invece Cividale-Rimini, fissata al 10 marzo, e il big match Pistoia-Cento, in agenda il 22 marzo; le due gare sono state rinviate per gli impegni con le rispettive nazionali di Lucio Redivo (Cividale) e Carl Wheatle (Pistoia).

La classifica: Forlì 36; Pistoia 34; Cento 32; Udine 28; Cividale 24; Fortitudo e Rimini 22; Nardò 20; San Severo, Chiusi, Ferrara e Mantova 16; Ravenna 14; Chieti 12.