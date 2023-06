Precedenti in perfetto equilibrio

Solo otto precedenti in ben 18 anni, ma tutti incredibilmente importanti e complessivamente in perfetto equilibrio. Questo racconta la storia tra il basket forlivese e la Vanoli, che da Soresina si è poi spostata a Cremona. I primi sei precedenti risalgono alle semifinali playoff di serie B1, nella primavera del 2005 e del 2006. Due serie equilibratissime, sempre decise a gara3, sempre vinte dalla meglio classificata, senza mai vittorie esterne: nel 2005, il passaggio del turno fu conquistato dalla FulgorLibertas di coach Gigi Garelli, che si qualificò poi per la finale beffardamente persa contro Casale Monferrato; nel 2006, invece, toccò alla Cremona di Andrea Trinchieri che poi approdò in serie A. Lo stesso simmetrico equilibrio si ritrova, seppur inverso, nei precedenti di questa stagione: nel girone Giallo prima Cremona ha sbancato il Palafiera per 60-64, salvo poi cadere nella gara di ritorno per 82-88 sotto i colpi del duo Adrian-Sanford. Ora, però, l’equilibrio si dovrà rompere, perché solo una potrà esultare e conquistare la promozione, al termine di questa serie, che si preannuncia quanto mai bilanciata nella forza delle contendenti e vibrante.