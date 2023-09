Predappio Rinasce il club col nome storico

di Franco Pardolesi

Sta per tornare in campo il nome ‘Predappio’ in un campionato Figc. Al termine della stagione 2014-15 la gloriosa formazione, fondata nel 1931, aveva chiuso i battenti con l’ultimo posto in Prima Categoria, interrompendo bruscamente una tradizione che aveva visto la squadra fino in Promozione. In paese aveva già giocato per un anno l’Atletico Predappio (quinto in Terza Categoria nel 2011-12), poi negli ultimi anni è stata la volta dello Sporting Predappio che, partendo dall’ultima serie nel 2015-16, ha centrato nella scorsa stagione la promozione in Prima Categoria.

Quest’anno, invece, il gruppo storico del calcio locale ha rifondato il Predappio in ambito federale, dopo aver partecipati negli utlimi anni a campionati e tornei amatoriali, di calcio e calcio a cinque, nella Uisp e nel Csi. Una parte di quel gruppo è confluita ora nello Sporting e la restante ha deciso di rimettere in pista una squadra iscritta alla Figc che porti solo il nome di Predappio.

"Dopo aver chiuso l’attività amatoriale, quest’anno ci siamo organizzati per la nuova avventura – racconta Paolo Amadori, presidente del sodalizio – e per questa prima stagione il nostro obiettivo è quello di prendere confidenza con la Terza Categoria, cercando di disputare un campionato in tranquillità. Intendiamo quindi – aggiunge l’appassionato dirigente di lungo corso – amalgamare il gruppo, composto da diversi giocatori con una certa esperienza provenienti da altre categorie". In merito alla storia del pallone predappiese Amadori aggiunge: "Per noi sarà un vero e proprio onore rinverdire la tradizione della squadra del nostro paese".

Questa la rosa completa della formazione biancazzurra, che disputerà i match interni allo stadio comunale ‘Cavazzoni-Strocchi’ di Predappio. Portieri: Diego Piolanti, Renato Pini. Difensori: Chivy Chung, Andrea Fasano, Giacomo Gori, Vincenzo Guarino, Filippo Mingarini, Sigfred Panno, Stefano Rusticali. Centrocampisti: Davide Caccamo, Filippo Camporesi, Simone Camporesi, Alberto Felice, Alex Mordenti, Alex Renzi, Maicol Renzi, Riccardo Ricci, Simone Ricci, Edoardo Rossi. Attaccanti: Bombardi Nicolas, Bruschi Andrea, Lorenzo Ghirardelli, Alessandro Giannelli, Pietro Mariani, Filippo Michelacci, Nicola Michelacci, Enrik Ndoka. Presodente: Allenatore: Carlo Bracci. Preparatore Altletico: Fabrizio Rossi. Dirigenti: Matteo Maglieri, Mattia Marchi. Presidente: Paolo Amadori.