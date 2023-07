Predappio-Rocca, in 120 al via

Si disputa nel weekend la corsa automobilistica Predappio-Rocca delle Caminate, valida per la Coppa Romagna Slalom organizzata da Brm e Racing Team Le Fonti. Molte le domande d’iscrizione, tanto che ne sono state accettate 120, allungando leggermente i tempi della gara che ne prevedeva 100; a malincuore ne sono state comunque respinte almeno una trentina.

Al via il recente vincitore dello Slalom di Palagano, Daniele Giannini su Radical; fra i piloti locali da segnalare il sammarinese Fabio Berti (Caterham) e il faentino Emanuele Cantoni (Formula 1.0-Top Driver). Il programma prevede domani dalle ORE 16 alle 19 le verifiche in piazzale Isonzo a Predappio; verifiche che proseguiranno domenica dalle 7.30 alle 8.30; quindi dalle 10 alle 17.30 le quattro manche di gara, la prima delle quali di ricognizione; sosta pranzo dalle 12 alle 13, orario che potrebbe ridursi. Per il pubblico ingresso libero, con l’invito a rispettare le disposizioni di sicurezza seguendo le indicazioni degli ufficiali di gara. In campo la Federazione Italiana Cronometristi, sezione di Forlì-Cesena, che aggiornerà in tempo reale le classifiche sul proprio sito nazionale.

Fabio Villa