Prevendita al via: biglietti solo online

Sale la febbre fra i tifosi in vista dell’importante scontro diretto di domenica sera (palla a due alle ore 20) sul campo di Cento. Così, dalle ore 16 di oggi scatta ufficialmente la prevendita dei biglietti per il settore ospiti della Milwaukee Dinelli Arena. Tagliandi che potranno essere acquistati solo ed esclusivamente online, sul sito web ticketsms.it (di seguito il link diretto: https: www.ticketsms.ititeventIiYnSrWL), con i tifosi forlivesi che potranno acquistare soltanto i biglietti disponibili nel settore ospiti (colore viola).

Il prezzo della tariffa intera per assistere alla partita è di 15 euro, ma sono previste riduzioni per Under 18 e Over 65, nonché l’ingresso gratuito per gli Under 8. Nel primo caso per avere la riduzione è necessario fare apposita richiesta inviando una mail a [email protected]

Per l’ingresso gratuito dei più ‘piccoli’, invece, è sufficiente mostrare un documento all’ingresso che certifichi l’età, senza ‘passaggi’ ulteriori (ma la società avvisa che non è garantito il posto a sedere).