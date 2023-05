Prevendita boom: già 858 tagliandi

Prosegue a grande ritmo la prevendita per assistere a gara1 e gara2 all’Unieuro Arena: il primo giorno sono stati acquistati 858 biglietti, a cui si aggiungono idealmente i 1.600 tifosi che erano già muniti di tagliandi per gara2 contro Chiusi, poi disputata in trasferta: anche costoro potranno entrare venerdì alle 20.30 (chi non ne approfitta in questa occasione, non potrà farlo in gara2). Addirittura superiore la richiesta per gara2 prevista domenica alle 19: 903 posti già prenotati.

I biglietti sono disponibili in sede negli orari di apertura, nei punti vendita Vivaticket e online; il giorno della partita la biglietteria del palasport resterà chiusa. Attenzione: a causa della riorganizzazione dell’area, legata all’emergenza alluvione e alla presenza della Protezione civile, l’ingresso riservato ai tifosi è il cancello lungo via Punta di Ferro che sta a metà tra la biglietteria e la Fiera. Ingresso raggiungibile soltanto a piedi, in quanto il tratto di via Punta di Ferro tra la rotonda all’intersezione con via Cervese e l’ipermercato sarà chiuso al traffico.