Prima categoria, ora gli spareggi per Civitella e Pianta

Ecco il quadro completo dei risultati delle forlivesi dalla Promozione alla Terza Categoria.

Promozione (30ª giornata). Gruppo E vinto dal Gambettola. Il Forlimpopoli era certo dei playoff nonostante lo 0-3 subìto dal Misano: la squadra di mister Bettini gioca domenica la semifinale sul campo del Novafeltria, che potrà contare su due risultati. Chiude con una goleada il Fratta Terme: 5-1 sul Torconca, reti di Lupatelli, Miraglia, Andreoli, Depascalis e Mazzoni. Sconfitta per 0-4 per il Meldola, già retrocesso, in casa dalla Vis Novafeltria. Classifica finale: Gambettola 70; Sampierana 69; Novafeltria 56; Forlimpopoli 51; Due Emme, Fratta Terme 44; Bakia Cesenatico 42; Torconca 38; Cervia, Verucchio, Stella 37; Sant’Ermete, Misano 36; Bellaria 27, Meldola, Granata 21.

Prima Categoria (30ª giornata). Il Civitella chiude al secondo posto nonostante l’1-6 sul campo del Castrocaro firmato dalle reti di Cucchi (3), Pirani (2) e Ricci Frabattista. La squadra di Vittozzi disputerà i playoff così come la Pianta, battuta 2-1 dal 2000 Cervia (Fedele). Le semifinali saranno Civitella-Savio e Pianta-Torresavio. Nell’altra gara Carpena-San Vittore 0-0. Classifica finale: Fontanelice 65; Civitella 64; Pianta 61; San Vittore 61; Savio 59; Carpena 44; Virtus Faenza 41; Azzurra 39; Savarna 38; 2000 Cervia 37; Castel del Rio 36; Real Fusignano 35, Bagnacavallo 31; San Rocco 27; Castrocaro 16; Riolo Terme 15.

Seconda Categoria. Le due formazioni forlivesi si sono imposte nelle finali dei playoff: il Modigliana ha battuto 3-0 il San Zaccaria (Poggiolini, Roselli, Fossi Seidiu), lo Sporting Predappio ha steso 1-0 il Pioppa Gattolino: entrambe sfideranno ra ora le vincitrici di altri gironi dell’Emilia-Romagna.

Terza Categoria. Stasera (20.30) i quarti di finale dei playoff: Bagnolo-Real Meldola, San Colombano Italtex-Union Sammartinese, Junior Gambettola-Longianese. Sabato le semifinali quando entrerà in gioco l’Atletico Dovadola.