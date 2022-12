Proficuo il galoppo di fine anno Nardella e Rrapaj a segno

FORLì

TROPICAL CORIANO

0

FORLI’: De Gori; Fornari (24’ st Guerra), Maini, Morri (1’ st Ronchi), Marzocchi; Eleonori (1’ st Conficconi), Piva (20’ st A. Ballardini), Pari (1’ st Scalini); Nardella, Biancheri (1’ st Rrapaj), Varriale (1’ st Enzimi). A disp. Samorini. All. Graffiedi.

TROPICAL CORIANO: Leardini (40’ st Arosti); Luvisi (27’ st Casadei), Ceccarelli (13’ st Perazzini); Vagnarelli (1’ st Bartolucci), Anastasi (25’ st Ceccarelli), Rossi; Mularoni, Marmo (15’ st Cecchini), Carrer (1’ st Guidi), Tamagnini (40’ st Carciani), Protino. All.: Scardovi.

Arbitro: Faenza del Csi di Forlì.

Reti: 26’ pt Nardella, 33’ st Rrapaj (rig.).

Un galoppo a buon ritmo per togliere un po’ di ruggine. Ieri, all’Antistadio 1, il Forlì ha battuto in amichevole il Tropical Coriano d’Eccellenza. Mister Graffiedi ha tenuto fuori gli acciaccati Cognigni, Farneti e Fusco, che dovrebbero essere disponibili per la ripartenza del campionato, oltre ad Elia Ballardini, ancora in fase di recupero. Sulla panchina dei riminesi, da due settimane, quel Massimo ‘Keegan’ Scardovi caro agli sportivi forlivesi per i suoi ottimi trascorsi col n. 7 in campo e come allenatore del primo posto in Promozione nell’anno della rifondazione dei biancorossi voluta dall’allora presidente Luciano Linari.

Tra i biancorossi bene il neo acquisto Nardella, giovane attaccante che oltre a segnare un gol, quello che ha sbloccato il match, è stato protagonista di buoni spunti, e Rrapaj, imprendibile a tutto campo: si è per di più procurato e ha realizzato il penalty del 2-0.

La gara, disputata alle ore 11 della mattina, parte con due conclusioni di Nardella, poi è bravo De Gori (11’) a deviare la conclusione di Mularoni. Dopo il sinistro a fil di palo di Marzocchi (15’), il vantaggio del Forlì con Nardella (26’), che mette dentro di sinistro. Prima dell’intervallo Varriale e Biancheri (due volte) vanno vicini al raddoppio.

Nella ripresa al 60’ la botta di Piva è ribattuta poi (75’) Amedeo Ballardini timbra la traversa su punizione. Al 78’ Rrapaj, in slalom, è steso in area e segna dal dischetto il 2-0. A fine gara ancora Rrapaj vicino al gol con l’ultima occasione di Ceccarelli per il Coriano. Per il Forlì un buon galoppo in vista della ripresa di domenica 8 gennaio a Salsomaggiore.

Franco Pardolesi