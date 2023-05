Pronti, via: ai playoff con entusiasmo Forlì, coach Martino carica i biancorossi

di Gianni Bonali

"Siamo consapevoli che inizia la parte più difficile, soprattutto dal punto di vista emotivo, ma anche la più piacevole ed eccitante da disputare come sportivi". Coach Antimo Martino introduce così gara1 dei playoff contro Chiusi: palla a due alle 19 all’Unieuro Arena. I biancorossi ripartono dopo il primo posto al termine del girone Giallo, con 5 successi su 6 incontri, mentre Chiusi, nel girone Bianco, ha raccolto 3 vittorie su 6, con l’affermazione in trasferta a Trapani che ha decretato l’accesso ai playoff. Ora tutto si azzera e si riparte dalle certezze di una stagione finora incredibile, con una Forlì concentrata e intensa, che ha battuto gli uomini di coach Bassi due volte in campionato.

Ma i toscani sono una squadra solida e concreta che intende giocarsi fino in fondo le proprie possibilità. "E sono una compagine dal roster profondo che durante la stagione ci ha messo in difficoltà e merita rispetto", chiosa coach Martino, che ricorda "quando in trasferta siamo riusciti a vincere solo nel finale dopo essere stati a -5 a due minuti dalla fine". Quindi l’allenatore chiede ai suoi giocatori "entusiasmo, coraggio e serietà, con l’obiettivo di rimanere concentrati nella serie contro Chiusi, una partita per volta". I senesi non sono "il passaggio verso la semifinale, ma l’ostacolo da superare per arrivarci: è una differenza fondamentale e costituisce la chiave per cercare di esprimersi al meglio. Pensare di vincere facile la serie per 3-0 sarebbe infatti la strada giusta per non farcela".

I forlivesi si presentano al completo alla sfida: "In settimana abbiamo lavorato in modo regolare". È l’occasione per elogiare Vincent Sanford, "un giocatore versatile, molto ordinato e pulito che è riuscito a migliorare la squadra, un aspetto fondamentale". La squadra toscana ha invece "due stranieri importanti come Lester Medford e Daniel Utomi che hanno talento e pericolosità offensiva e conoscono bena la categoria. In più giocatori italiani esperti come Raucci, Ikangi e Bolpin e giovani di valore. Medford è la punta di diamante di Chiusi, potrebbe militare in una squadra top di A2 ed è difficile da limitare. Bisogna riconoscere la loro pericolosità, anche perché da neopromossa non si giocano per caso due stagioni consecutive i playoff".

Un fattore importante del match sarà il supporto degli appassionati forlivesi presenti al Palafiera e "ci auguriamo di vedere tante persone sulle tribune, in un’atmosfera che possa aiutare i ragazzi. Sarei contento per loro perché meritano tanto affetto per quello che hanno espresso sempre in campo". Le lunghe file per l’acquisto dei biglietti, gli striscioni esposti in diversi punti della città dai tifosi dimostrano il grande entusiasmo che circonda Cinciarini e compagni, in un crescendo di passione favorito dal cammino vincente dei biancorossi.

Sul versante mercato Forlì, a differenza di altre compagini, non ha chiuso nessuna trattativa e il coach spiega come "siano state fatte operazioni significative come quella di Cantù con David Logan, quella della Fortitudo con Adrian Banks e poi Udine con Emanuel Terry. Ma il tempo per inserire un giocatore è poco e occorre inoltre capire quale potrà essere l’impatto che avranno nelle squadre".