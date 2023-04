Protagonisti fino in fondo: lo dice l’ultimo blitz

A Treviglio, l’Unieuro non ha ritrovato solo vittoria e morale, ma anche le sue certezze. Da un punto di vista tattico, per tre quarti la chiave è stata muovere la palla più velocemente di quanto possa spostarsi una difesa estremamente fisica, specialmente nei lunghi. Attacco veloce, ‘partecipato’, con tanti protagonisti: se ci si pensa, sono state costanti della stagione biancorossa. La buona notizia è che hanno retto a uno stress test massimo: sul campo della capolista, corazzata che pareva lanciatissima, imbattuta in casa da ottobre. Per meglio dire: lo stile con cui Forlì ha giocato fin qui si è dimostrato ancora efficace e capace di fare la differenza anche contro una grandissima in un match da playoff. Ecco dunque che l’Unieuro può essere convinta di recitare questa parte fino alla fine.

Certo, è uno stile di gioco che richiede grande applicazione. Non a caso nel finale, più stanca, Forlì tendeva a giocare prevedibili pick and roll centrali, e Treviglio si era rifatta sotto (ma Cinciarini e Adrian hanno risolto tante situazioni di puro talento). Nota finale: da ora in poi ogni punto di Benvenuti e Gazzotti varrà oro, perché punirà i lunghi avversari togliendo pressione agli esterni biancorossi.

Marco Bilancioni