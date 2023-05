Protti, addio Sammaurese Il Forlì adesso lo aspetta

di Franco Pardolesi

Una conferma dopo un addio. Nel pomeriggio di ieri nella sede della Sammaurese il presidente di lungo corso Cristiano Protti, da nove anni numero uno e factotum della società giallorossa, ha comunicato a stampa e tifosi il suo abbandono alla dirigenza del club da lui diretto. Nella conferenza stampa, trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della squadra cesenate, l’ormai ex numero uno della Samaurese ha dichiarato la sua uscita dalla società. Un club da lui stesso portato, per la nona stagione consecutiva, nel campionato di serie D, partendo dalla Promozione.

La dichiarazione di Cristiano Protti non ha lasciato dubbi: lascia la ‘sua’ società a tutti gli effetti per un’altra importante destinazione. Al suo fianco i soci della società Nicola Pozzi e Lorenzo Campinoti, da qualche tempo ufficialmente già presidente del club, carica che ora rivestirà anche operativamente, e che dal prossimo anno si avvarrà della collaborazione del direttore sportivo Pietro Tamai, negli anni scorsi dietro alla scrivania di Cattolica e Rimini.

Nel corso dell’incontro con la stampa Cristiano Protti, che è apparso molto emozionato, persino commosso per la decisione presa, non ha detto ufficialmente per quale società sarà al lavoro nella prossima stagione con una carica diversa. Il dirigente ha però precisato: "Entrerò in una società di una città molto importante per la quale metterò tutto il mio impegno, per riportare l’entusiasmo in una piazza che lo merita".

Alla domanda su quale sarà la sua nuova società Cristiano Protti non ha risposto direttamente anche se, tra una battuta e l’altra della conferenza stampa, svolta in tono molto confidenziale, è filtrato che il dirigente nella prossima stagione – come anticipato peraltro ieri sulle nostre colonne – sarà il direttore sportivo del Forlì. Notizia, peraltro, che ovviamente non è stata ancora ufficializzata dalla società di viale Roma.

Vaga anche la risposta riguardante l’allenatore della Sammaurese per la prossima stagione, anche se i dirigenti del club pascoliano hanno dichiarato che l’eventuale partenza di Marco Martini sarà compensata da un tecnico che sposi i programmi della società cesenate la quale, da tempo, punta sulla valorizzazione dei giovani con un budget contenuto; un modo di operare che le ha consentito di mantenere, con merito e capacità, la categoria senza rischiare seriamente la retrocessione.

Lo stesso Martini, come già riportato, dovrebbe seguire Protti nella nuova avventura in biancorosso. Con la guida del 44enne allenatore riminese i giallorossi sono andati oltre la tranquilla salvezza programmata a inizio stagione, chiudendo con 51 punti in classifica, in un ottimo ottavo posto nello stesso girone del Forlì. Molto probabile che con Martini segua la stessa strada verso Forlì anche tutto il suo staff, composto dal viceallenatore Stefano Ugolini, dal preparatore atletico Silvio Iannibelli e da quello dei portieri Filippo De Leo.

Una voce di radio mercato suggerisce che nella migrazione da San Mauro Pascoli a Forlì possa approdare in biancorosso anche l’attaccante Mario Merlonghi, classe 1988, 32 reti negli ultimi due campionati con la Sammaurese, 14 nel campionato appena concluso.

In serata, infine, è giunta la nota con cui la società biancorossa ha ufficializzato di aver "concluso consensualmente i rapporti con il direttore sportivo Sandro Cangini e l’allenatore della prima squadra Mattia Graffiedi". La società li ringrazia "per la professionalità e la serietà con cui hanno svolto il loro lavoro in biancorosso" e apre così le porte a Protti e Martini.