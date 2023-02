Provaci Forlì, la capolista Giana è in panne

di Franco Pardolesi

Domani Giana Erminio-Forli, tra otto giorni Forlì-Pistoiese. Il calendario condensa in una settimana le emozioni che il pubblico, molto over e poco rock, dei galletti attendeva da tempo. Alla premiata ditta Graffiedi & Cangini il merito di aver dissolto le nebbie degli ultimi tempi, riaccendendo la credibilità di una squadra finalmente capace di giocarsi qualcosa d’importante.

Con la Pistoiese nel ruolo di terzo incomodo, la lotta per la C non è un duello ma un ‘triello’, al quale i galletti hanno il merito di partecipare grazie a un percorso positivo dall’inizio del campionato. Comunque si concluda la stagione, le future ambizioni dovranno essere tarate partendo da un gruppo che ha saputo far tornare a respirare ai tifosi l’aria dell’alta classifica e in grado di misurarsi in sfide che sono il propellente per risvegliare entusiasmi sopiti.

La Giana Erminio, prima a quota 53, sino a un mese fa pareva avere in tasca il pass per la C, ma a ridar fiato alle speranze di Pistoiese (seconda a quota 50) e Forlì (terzo a 48), è arrivata la sua improvvisa frenata. La squadra milanese allenata da mister Andrea Chiappella, fedele al 3-5-2, dopo un girone d’andata a folle andatura – 44 punti, più altri 6 subito dopo – si è infatti inceppata raccogliendone tre, con altrettanti pari, nelle ultime cinque gare giocate. Domenica scorsa poi l’infortunio dell’arbitro ha fatto sospendere al 32’ il match a Prato, gara sullo 0-0 che verrà conclusa mercoledì.

La squadra lombarda vanta il miglior attacco con 50 gol, la metà dei quali segnati dalla coppia formata da Ameth Fall (ex Rimini e Bellaria in C), già a quota 16, e Fabio Perna, in gol 9 volte, esperto attaccante all’11ª stagione in biancazzurro, una divisa con cui ha segnato 89 reti.

Il rendimento interno della Giana Erminio è, ovviamente, di tutto rispetto con 9 vittorie e 3 pareggi più l’unica sconfitta, due settimane fa, subita dal Ravenna impostosi 0-2. Per la gara di domani La Giana non avrà il regista Matteo Marotta, squalificato per tre giornate, e il terzino Lorenzo Corno, out sino a fine stagione (lesione a un legamento).

Il club di Gorgonzola, in attività dal 1909, nel 1931 ha preso il nome di Erminio Giana, giovanissimo sottotenente degli Alpini che durante il primo conflitto mondiale perì nel 1916. Nella stagione in corso la Giana Erminio si è qualificata per i quarti della Coppa Italia di serie D, dove affronterà il Crema il prossimo 8 marzo, eliminando in sequenza Stresa (5-0), Gozzano (0-1), Alcione (2-1), Arconatese (1-3) e Varese (2-0).

L’unico precedente tra Forlì e Giana Erminio è il match d’andata, quando i milanesi vinsero in Romagna 1-4. Un match più equilibrato di quanto non dica il risultato, col Forlì che, sotto 0-2 dopo le reti di Marotta e Caferri, accorciò con Maini e, prima di subire le altre due reti di Fall e Ballabio, nel recupero, fallì tante occasione per il pari.

Per questo big match la società biancazzurra ha deciso l’accesso gratuito dei tifosi, mentre la diretta della gara sarà trasmessa sulla pagina Facebook del Forlì. Col rientro da squalifica del mediano Pari, mister Graffiedi dovrebbe avere a disposizione anche gli acciaccati Maini, Scalini, Caprioni, Fornari, Biancheri ed Elia Ballardini.