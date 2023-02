Pugliesi in forma e imprevedibili Osservato speciale l’ex Raivio

Vincere per confermare l’ottimo momento di forma e allungare a sette la striscia di vittorie consecutive: sulla carta, sono molti le ragioni per cui l’Unieuro questa sera non deve sbagliare, in un match che potrebbe sembrare abbordabile per la squadra di coach Martino, contro l’Allianz San Severo. Attenzione, però, perché la formazione pugliese è avversario insidioso ben più di quanto non dica la classifica.

Innanzitutto, i gialloneri sono in un ottimo momento di forma, reduci da tre successi nelle ultime quattro gare, e la scorsa settimana hanno vinto il derby pugliese 78-74 contro Nardò. San Severo, poi, è una squadra fatta di sorprese e di contraddizioni: basti pensare che i gialloneri sono la peggior formazione al tiro da tre punti del girone Rosso (appena il 31%), ma hanno nel roster Agustin Fabi, che è il miglior tiratore percentuale dell’intera A2 (49%). Parimenti, sono una delle peggiori formazioni alla voce rimbalzi del girone (poco meno di 35 a gara), nonostante Ed Daniel, con quasi 10 carambole a partita, sia il miglior rimbalzista del girone.

Rotazioni corte, riferimenti chiari: questo è l’imprimatur dato alla squadra da coach Damiano Pilot (occhio, già più volte ha fatto male a Forlì, quando sedeva sulla panchina dell’Eurobasket), che oltre ai già citati Daniel (14 punti di media) e Fabi (12), sugli esterni punta forte sul giovane Bogliardi (classe 2002, 11 punti e 3 assist di media) e sull’ex biancorosso Nik Raivio (nella foto), che anche in Puglia sta confermando quanto di buono ha mostrato nella prima parte di stagione sotto San Mercuriale (oltre 17 punti di media). Menzione particolare nelle rotazioni per l’ala Lorenzo Tortu, ritornato in corsa dopo l’ottima passata stagione, per il playmaker Antonino Sabatino e il lungo Ion Lupusor. Per Forlì, che all’andata sbancò il parquet pugliese 50-68 con la sua migliore prestazione difensiva stagionale, sarà una gara delicata e importante, da affrontare con la massima attenzione e concentrazione. In palio, infatti, c’è il primo traguardo stagionale: in caso di successo della formazione biancorossa, Forlì sarebbe la prima squadra matematicamente qualificata al girone Giallo della seconda fase, girone che attribuirà i primi sei posti della griglia playoff.

In caso di sconfitta di Udine sul parquet di Chieti, l’Unieuro sarebbe altrettanto matematicamente tra le prime tre: in ogni caso, una vittoria, per allungare la striscia e consolidare il morale, è la migliore delle soluzioni.

Valerio Rustignoli