Quando Forlì era casa di Alibegovic "Siete speciali, ma voglio battervi"

di Gianni Bonali

Mirza Alibegovic, guardia di 30 anni, ha un passato che pochissimi ricordano: è stato, giovanissimo e per un breve periodo, alla FulgorLibertas Forlì. Era l’autunno del 2010 e i biancorossi si riaffacciavano alla seconda serie nazionale dopo 11 anni, neopromossi con coach Giampaolo Di Lorenzo. Di Mirza – che in persiano significa "principe" – resta traccia statistica in una sola amichevole stagionale: ko 65-68 al Palafiera contro l’università americana di Wisconsin. Alibegovic segnò 3 punti con una delle due sole triple forlivesi – per lui la specialità della casa – della serata. Figlio e fratello d’arte (il padre Teoman è stato allenatore e giocatore; Amar gioca nell’Olimpia Lubiana), qualche settimana dopo passò a Pesaro in A.

Alibegovic, quali sono i suoi ricordi da forlivese seppur per poco?

"Ero in prestito e sono rimasto a Forlì per poco tempo, ma il ricordo è quello di una piazza importante per il basket con tifosi appassionati e un palasport caldo: ogni volta che vengo si respira un’atmosfera speciale. E poi oggi mi lega alla città anche l’amicizia con Lorenzo Penna".

Avete infatti giocato insieme a Torino e il playmaker biancorosso parla di lei come di un guerriero che vuole sempre vincere in campo, ma simpatico e divertente fuori dal parquet.

"Con Lorenzo siamo rimasti in contatto e mi ha fatto i complimenti per la vittoria in Coppa Italia. Quando eravamo insieme a Torino abbiamo avuto un ottimo rapporto e abbiamo legato molto in campo e fuori, trascorrendo momenti spensierati in compagnia".

Vuole aggiungere qualcosa alla descrizione di Penna?

"Mi piace essere un leader in campo e anche in allenamento quando commetto errori mi arrabbio: sono una persona molto competitiva. E pensare che da bambino giocavo portiere a calcio, come mio nonno materno, che vestì la maglia dello Sturm Graz. Non me la cavavo male, ma il basket ha preso il sopravvento".

Nella partita di andata avete espugnato il Palafiera dopo una gara intensa e in equilibrio fino alla fine e domenica vi ritrovate di fronte: con quali sensazioni?

"Forlì è in testa alla classifica del girone e sta disputando una stagione di alto livello. All’andata sono stati gli episodi a decidere il match, noi siamo stati bravi a rientrare in partita facendo meno errori e dimostrando lucidità nei momenti decisivi. È un campionato molto equilibrato, in cui i dettagli faranno la differenza alla fine della stagione: domenica sarà una battaglia dall’inizio alla fine".

Cosa pensa del roster a disposizione di coach Martino?

"Hanno energia, entusiasmo, idee chiare e tanti giocatori di talento, con i due americani Sanford e Adrian e il veterano Cinciarini in grado di cambiare l’andamento della partita in ogni momento".

La sua Cremona vuole vincere tutto?

"Abbiamo conquistato la Coppa Italia e la Supercoppa e siamo un gruppo motivato e ambizioso con una grande voglia di vincere sempre e di conquistare la promozione in A1. Per me è fondamentale vincere, non importa come, ma quello che conta, alla fine, è il risultato finale, al di là delle statistiche personali: nessuno si ricorda di chi è arrivato secondo".