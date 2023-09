Quattro forlivesi ai Mondiali Under 15 L'Italia Softball Under 15 ha ufficializzato le date del raduno e il roster per il Mondiale in Giappone, con 4 ragazze in forze al Softball Forlì. Le azzurre affronteranno Messico, Giappone, Perù e Cina Taipei per la prima edizione della Coppa del Mondo Under 15.