Querzoli, con un Bonatesta così contro Padova diventa tutto facile

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Passeggiata di salute per la Querzoli, che liquida la baby Kioene Padova 3-0 (25-16, 25-20, 25-22) e completa l’aggancio al secondo posto a Verona, piegata al tie-break alla ‘Bombonera’ da San Martino in Rio.

Tutto secondo pronostico per Forlì, che ha avuto vita facile contro i patavini, talentuosi e futuribili ma troppo acerbi per creare grattacapi a Mariella e soci. Tra le fila forlivesi sugli scudi il solito Bonatesta (Mvp con 25 punti, 3 block e 3 ace), in ombra invece Donati, autore di ‘soli’ 15 punti. Da segnalare anche la buona prestazione offerta da Matteo Fabbri, classe 2005 prodotto del settore giovanile biancoblù, che, stante l’indisponibilità di Soglia, ha dato manforte al pacchetto dei centrali.

Forlì è partita forte (5-2, poi 10-7 e 16-11). Incontrastata, ha sciolto le vele e preso il largo, chiudendo sul velluto 25-16. Secondo set in copia carbone: Querzoli avanti 5-1, poi 10-5 e 15-11; la Kioene ha tentato di opporre resistenza, invano, quindi ha ceduto 25-20 trafitta da un dardo di Bonatesta. Leggermente più impegnativo il terzo parziale, nel quale una modica flessione forlivese ha dato l’abbrivio a Padova per mettere il muso avanti (4-5, poi 9-10), salvo poi incassare il ritorno prepotente della Querzoli (15-11). Forlì ha gestito il rassicurante vantaggio e archiviato la pratica con un attacco vincente di Porcellini: 25-22.

Tabellino Querzoli: Porcellini 9, Bonatesta 25, Donati 15, A. Pirini 5, M. Pirini, Del Grosso, Mariella 2, Ravaioli, Fabbri 2, Berti (L). All.: G. Kunda.

m. lo.