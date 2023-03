Querzoli e Bleu Line all’attacco: in palio punti pesanti per i playoff

Una poltrona per due. Faccia a faccia tra giganti nel girone C di serie B maschile: al Palasport di Caselle di Sommacampagna (ore 18.30) si sfidano Arredopark DualCaselle Verona e Querzoli Forlì, rispettivamente seconda e terza forza del campionato degli ‘umani’. Appaiate a quota 38 – ma i veneti, corsari (0-3) all’andata, sono avanti di corto muso in virtù del miglior quoziente set –, le due compagini incrociano il loro destino in un match spartiacque. Da non fallire. In palio c’è l’ultimo lasciapassare per i playoff; l’altro è già ad appannaggio della capolista rullo compressore Gabbiano Mantova, che balla da sola forte di un percorso record fatto di 18 vittorie su altrettante gare disputate. Cerca riscatto il team veronese di coach Pes che arriva dal ko al tie-break incassato alla ‘Bombonera’, covo degli All Blacks di San Martino in Rio, sul quale hanno influito anche le defezioni dello schiacciatoreopposto Nimesh Perera e del centrale Ihosvany Hernandez, nonché l’infortunio occorso al palleggiatore Giulio Sasdelli, ex di turno, che ha accusato un versamento al ginocchio. In fiducia la Querzoli, prepotentemente rilanciata da un filotto di 4 vittorie consecutive ma sempre orfana di Soglia, che non vuole fermarsi.

Esame Corplast Corridonia, di converso, per la Libertas Bleu Line Forlì nel girone D di B1 femminile. Al Ginnasio sportivo (ore 17.30) è sfida polarizzata: romagnole per scrollarsi di dosso le scorie del passo falso in quel di Trevi (la rimonta si è fermata al tie-break) e tentare l’aggancio all’ultimo vagone del trenino playoff, distante 3 lunghezze; marchigiane per rivedere la luce in fondo al tunnel (arrivano da tre ‘cappotti’ di fila) e scavare un solco con la zona retrocessione (+2). All’andata sconfitta con lividi per la Bleu Line, ribaltata 3-1 al ‘PalaMattei’ da Gobbi e compagne.

Marco Lombardi