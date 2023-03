Querzoli in cerca di riscatto: vietato fallire con San Marino

Un derby per rinascere. Grattugiata nel big match tra seconde della classe da un’Arredopark Dualcaselle in pallissima, la Querzoli morde il freno per rifarsi oggi (ore 18), tra le mura amiche del Ginnasio sportivo, contro la PromoPharma San Marino degli ex Mascetti e Benvenuti. Quando il countdown per l’ultima fetta di regular season è già iniziato (7 i match che restano da disputare), Forlì sa che i margini di errore sono minimi e le speranze playoff ridotte al lumicino – 3 i punti di distacco da ‘Zorro’ Peslac e soci, davanti però anche in caso di arrivo a pari punti –, ciononostante vuole provarci per non lasciare nulla di intentato.

Privo dell’indisponibile Soglia, Gabriel Kunda chiede ai suoi (nella foto Luca Porcellini davanti al coach) una prova d’orgoglio per rialzare la testa, restituire lo ‘sgarbo’ dell’andata – Querzoli ribaltata 3-2 al termine di un match condizionato da alcune infelici decisioni arbitrali – e mettere pressione all’Arredopark, in campo alle 20.30 in casa della Kema Asola Remedello, quarta della classe, che non avendo più nulla da chiedere al suo campionato può giocare con la mente sgombra.

Di fronte c’è una PromoPharma incerottata, ma affamata e rinfrancata dal 3-0 rifilato al fanalino di coda Legnago, che ha interrotto una serie negativa di tre ko consecutivi e ridato fiato alle trombe salvezza dei titani. Quiz Kiva per coach Mascetti.

Marco Lombardi