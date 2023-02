Querzoli in missione a Ravenna per tenere i playoff nel mirino

Tempo di derby della Ravegnana per la Querzoli. Forlì fa tappa oggi (ore 17) al ‘PalaCosta’ di Ravenna, dimora della Pietro Pezzi degli ex De Leonibus e Taglioli, nella gara valida per la 16ª giornata, terza del girone di ritorno, del campionato di volley maschile di serie B, girone C.

Rilanciati dal successo (non privo di ombre) contro il fanalino di coda Legnago, Mariella e soci preparano un’incursione da 3 punti per non perdere contatto con l’area playoff (-4) dove, stante il volo inarrestabile del Gabbiano Mantova (15 vittorie, percorso netto), resta contendibile solo il secondo posto, attualmente ad appannaggio dell’Arredopark Dualcaselle Verona (+4).

Di contro i bizantini, sospesi ai confini della zona rossa, sono affamati di punti per dare continuità alla vittoria in rimonta a spese degli All Blacks di San Martino in Rio e posare altri preziosi mattoncini salvezza. All’andata Querzoli sul velluto: 3-1.

m. lo.