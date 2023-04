Querzoli ko ma può sorridere: strappa un set alla super Mantova

Querzoli ko a testa alta nel nido del Gabbiano. Forlì ci prova e riesce nell’impresa di strappare un set alla capolista (ne aveva persi solo 3 in tutta la stagione), ma alla distanza è costretta a inchinarsi allo strapotere di Mantova. Che s’impone 3-1 (25-18, 19-25, 25-13, 25-15) e infila la 25ª vittoria su 25. Decisive Ie battute jump spin di un Cordani autore di 7 ace sui 15 totali dei virgiliani. Tra le fila forlivesi bene il libero Berti che, pur preso di mira, ha fatto registrare un eccellente 64% di positive in ricezione. Battuta d’arresto preventivata, dunque, ma indolore per i ragazzi di coach Kunda che chiudono al terzo posto, a ridosso della zona playoff, una stagione che li ha consacrati tra le big del campionato; ininfluente ora l’ultima giornata.

La Querzoli approccia il match col piglio giusto (6-8), ma il Gabbiano prende le misure e spicca il volo: 16-12, poi 21-15 e 25-18. Al cambio campo Forlì sfoggia la versione migliore: detta le condizioni (8-10, poi 16-21) e raddrizza la contesa. Terzo atto in equilibrio fino a metà del guado (15-13), quando in battuta va Cordani e su Forlì calano le tenebre: break di 10-0 e set in saccoccia. Tramortita, la Querzoli si eclissa; Mantova si prende anche il quarto set e scrive game over.

Tabellino Querzoli: Mariella 1, Trento ne, Ravaglioli ne, A. Pirini 8, Fabbri 1, Bonatesta 14, Lega ne, Berti (L), Donati 18, Del Grosso, M. Pirini, Porcellini 10, Nassi ne. All.: G. Kunda.

m. lo.