Querzoli, occasione al Ginnasio per accelerare verso i playoff

C’è chi sogna un colpo da podio e chi vuole mettere fieno nella cascina della salvezza. Sfida polarizzata su suolo umbro, oggi (ore 18) nel girone D di B1 femminile, per la Libertas Bleu Line, di scena sul taraflex del ‘PalaGallinella’ di Trevi, tana di una Lucky Wind in difficoltà. In casa Forlì l’entusiasmo è alle stelle, la fiducia ai massimi e il mirino puntato sul terzo posto (-1), che vale i playoff con vista sull’A2; arrestata la corsa della vicecapolista Altino e allungata a quattro la striscia positiva, l’onda biancoblù è pronta a travolgere anche le perugine, piombate nella spirale della crisi (arrivano da tre ko pieni consecutivi, ma nell’ultimo turno hanno riposato) e ora pericolosamente risucchiate nel ventre molle della classifica (+ 3 sulla zona rossa). Nessun problema di formazione per ‘Naci’ Morolli, che può schierare la squadra al gran completo; sull’altro fronte coach Ricci ritrova l’opposto spoletino Alessandra Capezzali, ristabilitasi da un infortunio.

Più ghiotta ancora l’occasione per la Querzoli nel girone C di serie B maschile. Al Ginnasio sportivo (ore 18) arriva la Kioene Padova, squadra giovanile del blasonato team di Superlega, e i tre punti sono d’obbligo. Corroborata da tre vittorie di fila, di cui le ultime due con le bollicine in trasferta, Forlì vuole sbarazzarsi dei patavini, malconci penultimi della classe, ribaltati nell’ultimo turno dalla Pietro Pezzi Ravenna e virtualmente retrocessi nello scantinato della serie C, per lanciare l’opa sui playoff, distanti appena 2 lunghezze. Gabriel Kunda confida nella premiata ditta Bonatesta-Donati (55 punti in due nel blitz di Asola), out il centrale Soglia.

Marco Lombardi