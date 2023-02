Querzoli, così fa male. Forlì lotta e s’illude, poi incassa la rimonta di San Martino in Rio e si arrende al tie-break: 25-21, 24-26, 22-25, 25-23, 15-4. Sorridono gli All Blacks, che spezzano la maledizione casalinga (non vincevano alla ‘Bombonera’ dal 29 ottobre). Mariella e soci incamerano solo un punticino e, complice il successo pieno di Verona, scivolano a -4 dalla zona playoff.

Primo set strappato grazie a una pipe di Brizzi e a un ace di Zappalà: gli All Blacks sigillano il 25-21. L’equilibrio è il filo conduttore anche del secondo atto. Squadre a braccetto fino a quota 24, ma il finale questa volta premia la Querzoli, che la spunta con un servizio di Donati non adeguatamente governato da capitan Bonfiglioli (palla che tocca il tetto della ‘Bombonera’). Galvanizzata, Forlì addenta il terzo set: 7-10, poi 10-15, con un muro imponente di un super Andrea Pirini (8 block totali). Gli All Blacks si portano a un’incollatura (18-19), ma Forlì s’impone in volata con Bonatesta. L’inerzia sarebbe tutta forlivese: a razzo il quarto parziale (1-5 e 2-8). L’Ama ricuce (14-17) e pareggia nel turno di battuta di Cassandra. È punto a punto fino a 22, ma il colpo di reni è reggiano: lo firma Porta. Si va al tie-break, nel quale però Forlì resta a guardare: 15-4.

Tabellino Querzoli: Mariella 5, Ravaglioli ne, A. Pirini 11, Bonatesta 15, Berti (L), Donati 17, Del Grosso ne, Nassi ne, Soglia 2, M. Pirini 5, Porcellini 15. All.: G. Kunda.

m. lo.