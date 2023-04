Querzoli, un successo vano: il 2° posto resta un miraggio

Querzoli forza tre. Forlì impone la legge del Ginnasio sportivo e schiaccia la Sab Group Rubicone 3-1 (25-16, 25-21, 22-25, 25-22). Prova gagliarda di Mariella e soci, che a tratti hanno sfoderato una pallavolo di gran livello. I tre punti consentono di blindare il terzo posto, ma il sogno di allungare la stagione finisce qui; Sommacampagna ha infatti demolito Montichiari 3-0 e alle porte dei forlivesi ora c’è la sfida impossibile a casa dei marziani del Gabbiano Mantova (24 vittorie su 24).

Forlì approccia il match col piglio giusto, in termini di concentrazione, intensità ed efficacia, e strappa (5-3 poi 10-4). Cesena non riesce ad opporre resistenza (16-8 e 20-11) e sprofonda, crivellata dai colpi del tandem Donati-Bonatesta (chiuderanno con 46 punti). Leggermente più combattuto il secondo atto, con Forlì sempre nei panni della lepre: 10-3, poi 15-10 e 20-15. Qui la Querzoli accusa una flessione e rimette in gioco la Sab, che però poi cede alla distanza.

Sprint bianconero al cambio campo: 8-10 e 12-15. Forlì soffre, ma non abdica e ricuce a 21; salvo poi arrendersi in volata. Galvanizzata, Cesena riparte di slancio: 2-5 e 8-10. Ribaltone Querzoli 15-14. Dopodichè ha inizio un estenuante balletto fianco a fianco fino a quota 22 quando, complice anche una topica arbitrale, i cesenati s’infuriano, tanto da rimediare un cartellino rosso, e perdono lucidità; Porcellini capisce tutto e piazza la zampata finale.

Querzoli: Mariella 2, Ravaioli ne, A. Pirini 5, Fabbri 1, Bonatesta 22, Berti (L), Donati 24, Del Grosso ne, M. Pirini 4, Porcellini 15, Lega ne, Rondoni ne. All. G. Kunda.

m. lo.