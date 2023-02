Questa Forlì corre con numeri da record

di Simone Casadei

La vittoria nel big match di Cento ha regalato alla Pallacanestro 2.015 il primato in solitaria nel girone Rosso. Approfittando del passo falso di Pistoia, i biancorossi sono infatti saliti a quota 36 punti in graduatoria generale, lasciandosi così alle spalle sia i toscani che gli emiliani. Una situazione di classifica che, inoltre, consegna all’Unieuro pure il miglior ruolino di marcia dell’intera serie A2. Un traguardo tutt’altro che banale, a ulteriore conferma, se ve ne fosse necessità, della consistenza della prima fase di campionato degli uomini di Antimo Martino.

Forlì vanta la bellezza di 18 successi all’attivo e soltanto 4 sconfitte, che vale l’81,8% di vittorie. Nessuna avversaria in categoria è sin qui riuscita a fare di meglio. Certamente non nel girone Rosso, con Pistoia ferma a 17 vittorie e 5 ko e Cento con un record di 16-6. Ma nemmeno nel girone Verde, con la capolista Cantù che è sì stata bloccata soltanto in quattro occasioni come l’Unieuro, ma a fronte di un minor numero di partite disputate (20 anziché 22) e dunque un minor computo di successi (16), per un 80% complessivo vittorie. Questo poiché, in seguito all’esclusione estiva dell’Eurobasket Roma, il raggruppamento è composto da tredici squadre.

Se nelle ultime edizioni della serie A2, naturalmente, le regine della categoria hanno chiuso la regular season con un record che si aggirava proprio intorno all’80% di vittorie, il passo sin qui mantenuto è quasi una novità per la compagine forlivese. Sì, perché nel 201920 e nel 202122 il cammino delle due ‘versioni’ guidate da Sandro Dell’Agnello, dopo 22 giornate, risultava peggiore rispetto a quello attuale: 16-6 nel primo caso (Forlì era seconda), appena 11-11 lo scorso anno.

Nel 202021, invece, i biancorossi volavano proprio come oggi. Al 22° turno di regular season, avevano raccolto ben 17 vittorie e 3 soli ko (85%), ma con due partite giocate in meno per via del numero dispari di squadre nel girone. Così, dopo 22 match effettivamente disputati, il record di Giachetti e compagni era di 18-4, tale e quale a quello odierno. L’Unieuro chiuse poi al primo posto con 19 vittorie e 5 sconfitte, prima di crollare verticalmente nelle settimane seguenti. Vietato sedersi sugli allori, quindi. Le restanti quattro partite del girone Rosso hanno un valore davvero relativo, ma ‘staccare’ oltremisura la spina potrebbe risultare controproducente.

Anche perché la sorte potrebbe strizzare l’occhio a Forlì. Negli ultimi campionati, chi ha chiuso al primo posto la prima fase, spesso e volentieri, ha poi strappato il pass per la massima serie. Successe allo scorso anno a Scafati, ad esempio, quindi nel 201819 sia alla Fortitudo Bologna (girone Est, con coach Antimo Martino) che alla Virtus Roma (girone Ovest) e, prima di loro, a Trieste nel 201718. Squadre che a differenza di Forlì partivano con l’ambizione dichiarata di compiere il grande salto, certo, ma il campo può sempre riservare verdetti a sorpresa.