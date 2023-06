Questione di dettagli Ma Forlì non merita di perdere 0-3

Non bisogna mollare, l’ha detto coach Antimo Martino subito dopo gara2 e lo ripete ora Giulio Gazzotti. In effetti, se la finale finisse 0-3 sarebbe ingiusto non solo per la stagione disputata dai biancorossi ma anche per come hanno interpretato la finale stessa. Con un’enorme dose di cuore e coraggio.

L’Unieuro ha costruito in entrambe le partite un vantaggio in doppia cifra: +16 nella prima, +10 nella seconda. Cremona li ha recuperati in un baleno: parziali di 2-18 e 0-10. Il secondo, benché meno cospicuo, è stato impressionante perché è durato appena 4 possessi, gli ultimi due nel secondo quarto e i primi due del terzo, in un momento della partita solitamente ‘morto’, in cui non succede granché. Anche con questi dettagli si vincono le finali.

Un dato: al Palafiera Cremona ha vinto 3 volte su 3, più 2 in Supercoppa... Ma l’Unieuro ha già espugnato il PalaRadi ad aprile. Resta la curiosità di provare a spingersi un po’ più in là, per l’ennesima volta dall’inizio della stagione. Cosa succederebbe se tutti i tasselli andassero a posto all’improvviso? Un miglior Adrian, un Sanford come quello di gara1, niente fischi impazziti, meno sfortuna sulle palle vaganti... Non è impossibile e la squadra può e deve crederci. Non verrà criticata neppure ora che sul viso è emersa qualche ruga.

Tanto basterebbe per rinviare alcuni discorsi. Per esempio come capitalizzare in campo e soprattutto fuori quest’annata straordinaria.

Marco Bilancioni