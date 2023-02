Proprio in tema di infortuni, Forlì spera di recuperare Todor Radonjic per la sfida di domani sera in terra friulana. La speranza è di poter lanciare sul parquet l’ala di origine montenegrina per qualche minuto, anche nell’ottica di un recupero completo in vista del big match di Cento, ma la sua presenza è ancora fortemente in dubbio. La condizione di Radonjic è infatti in miglioramento col passare dei giorni, ma il giocatore continua a svolgere lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo, con terapie e lavoro funzionale insieme al preparatore atletico biancorosso. ‘Tosho’ era stato costretto a dare forfait contro Ferrara a causa di un problema alla caviglia, dopo essere ricaduto malamente sul piede di Sanford nell’ultimo allenamento prima del match.