Rari Nantes d’oro e d’argento

Ottimi risultati per le atlete della squadra del sincro della Rari Nantes Romagna che hanno partecipato alla manifestazione nazionale primaverile di nuoto artistico ‘Sincro per tutti!’, tenuta alla piscina Olimpia di Colle Val Elsa, in provincia di Siena. In gara 58 società e oltre 700 atlete divise tra non agoniste ed ex agoniste.

Il doppio assoluto ex agoniste, formato da Nicole Bartolini e Nicole Sclafani, entrambe classe 2005, ha conquistato la medaglia d’oro con 62,900 punti, davanti alla padovana Gabbiano Nuoto (62,333) e alla laziale Fin Plus (61,967). Secondo posto, dietro al Busto Nuoto, per la squadra Juniores ex agoniste formata da Beba Boschi, Sofia Savoia, Sofia Zammarchi, Nicole Carluccio, Nicole Bartolini, Nicole Sclafani, Ludovica Domeniconi e Alice Giovannini, con riserva Anna Domeniconi. Due quarti posti, ai piedi del podio, sono stati ottenuti dal doppio non agoniste con Nicole Carluccio e Sofia Zammarchi, e da Nicole Bartolini nella Categoria Assoluta ex agoniste. Il doppio delle Juniores ex agoniste, composto da Beba Boschi e Ludovica Domeniconi, ha ottenuto l’8º posto su 35 coppie partecipanti. Nel doppio Juniores non agoniste Alice Giovannini e Sofia Savoia si sono posizionate all’undicesimo posto, centrando la finale su 70 doppi iscritti alla competizione. Diciottesima, su 46 formazioni iscritte alla gara, la squadra non agoniste (con Beba Boschi come riserva), composta da Ludovica Domeniconi, Alice Giovannini, Sofia Savoia, Nicole Carluccio, Camilla Barbieri, Amanda Lugaresi, Linda Lugaresi e Anna Domeniconi.

Immancabile, alla fine, la dedica alla Romagna colpita dall’alluvione, con lo striscione ‘Ten bota’.

u. b.