Rari Nantes, due successi al largo di Ancona

Ottime prestazioni per gli atleti master della Rari Nantes Romagna, la società natatoria che fa capo a Forlì al Miglio del Passetto. La storica gara che consiste, appunto, in un miglio nautico in acque libere davanti alla spiaggia del Passetto di Ancona. Al via 174 partecipanti, sono arrivati due successi per gli atleti forlivesi: Maria Pia Fattori si è imposta nella categoria M65 mentre Tatiana Petecuta (che nuota da poco) ha primeggiato nella categoria M45. Secondo posto, invece, per Carla Rossetti tra gli M55. In campo maschile terzo posto per Stefano Landi, sempre negli M55.

u. b.