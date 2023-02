Rari Nantes, incetta di medaglie

Grandi risultati per le ragazze del nuoto sincronizzato della Rari Nantes Romagna, ai campionati Italiani Propaganda di Livorno. Per la categoria Junior (2004-2007) il doppio ‘ex agoniste’, composto da Nicole Sclafani e Beba Boschi, con Ludovica Domeniconi come riserva, si è qualificato secondo; mentre il doppio ‘non agoniste’, formato da Alice Giovannini e Sofia Savoia si è posizionato sesto in finale su 44 coppie. Per quanto riguarda la categoria JunioresRagazzi (2003-2010), il doppio ‘ex agoniste’ formato da Emma Agalliu e Nicole Bartolini ha conquistato il primo posto, mentre ha guadagnato il terzo posto il doppio ‘non agoniste’, composto da Nicole Carluccio e Sofia Zammarchi.

Negli esercizi di squadra, nella categoria Junior, la squadra ‘non agoniste’, composta da Anna Domeniconi, Ludovica Domeniconi, Alice Giovannini, Sofia Savoia, Amanda Lugaresi, Linda Lugaresi e Manila Cirielli, si è posizionata sesta in finale su 28 squadre partecipanti. Infine la squadra ‘ex agoniste’, formata da Manila Cirilli, Nicole Sclafani, Beba Boschi, Nicole Carluccio, Sofia Savoia, Ludovica Domeniconi, Sofia Zammarchi, Alice Giovannini (riserve Emma Agalliu e Nicole Bartolini) si è qualificata terza.

In totale, il bilancio è stato di un oro, un argento e due bronzi.