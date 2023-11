Rari Nantes ok a Genova. Tanti i talenti protagonisti

Rari Nantes Romagna protagonista a Genova, al Trofeo Nico Sapio per Esordienti A, Ragazzi, Junior e Assoluti: la gara era valevole per la qualificazione agli Europei in vasca corta di dicembre. In questa manifestazione di altissimo livello, i giovani della Rari Nantes hanno dato il meglio ottenendo nuovi personali e tempi importanti. Miglior piazzamento quello di Giovanni Samorì (classe 2008), quarto nei 100 farfalla categoria R2 in 58’’07, dopo aver virato terzo ai 50; vincitore l’imprendibile aquilano Salvato in 54’’96.

Ottimo 6º poi Luca Di Fabio (2007), 6º nei 100 stile libero J1, a soli 3 decimi dal podio col personale di 52’’09; Di Fabio ha anche conquistato il pass per gli italiani giovanili nei 50 dorso, col tempo di 26’’63. Bene pureRiccardo Ravaioli (2006), 7º nei 100 farfalla (J2) col personale di 56’’76. Altro risultato di rilievo dal classe 2011 Lucian Mario Ilie (Esordienti A), sesto nella finale dei 100 dorso in 1’10’’25. In notevole crescita Luca Bravaccini (2005), vicino al personale nei 50 farfalla con un notevole 25’’11: anche nei 100 farfalla e 100 sl ha sfiorato i suoi migliori tempi. Buone prove, infine, offerte anche da Sofia Ravaioli (2006) nei 50 e 100 rana, Martina Pedulli (2004) nei 50 rana nonché da Margherita Bronzetti (2007) nei 50 dorso; da Matteo Stefanizzi (2006), Vittoria Cordara (2010), Carlo Cordara (2010) e Lorenzo Moffa (2011) tutti nei 100 stile libero; da Thomas Lazzarini (2009), Vera Baldisserri (2012) e Beatrice Castagnoli nei 100 rana (nella foto in alto Samorì, Castagnoli e Ilie).

u. b.