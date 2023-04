Rari Nantes ok al Trofeo regionale Ginevra Magnani è oro nel solo

La piscina comunale di Forlì ha ospitato il Terzo Trofeo Regionale di Nuoto Sincronizzato: prima hanno gareggiato le più giovani, ovvero le Esordienti C (nate dal 2014), B (2013), A (2012-11). La Rari Nantes Romagna ha conquistato il 2º posto nel solo con Viola Domeniconi, tra le Esordienti C. Quarta, invece la squadra, formata da Carol Larotonda, Viola Domeniconi, Ginevra Accorsi, Beatrice Palazzi, Anita Fiorentini e Sofia Morelli. Grande vittoria per Ginevra Magnani – Esordienti A – nel solo mentre si è piazzata quarta nel doppio con Azzurra Verdecchi. Successivamente sono entrate in piscina le atlete più grandi: erano in gara le Ragazze (nate dal 2008 al 2010), le Juniores (2004-2007) e le Assolute. Tra le Ragazze il doppio formato, da Anna Domeniconi e Amanda Lugaresi, si è piazzato al quarto posto. Tra le Junior, la squadra al completo ha eseguito la sua performance, tuttavia fuori gara. Per la categoria Assolute, Emma Agalliu e Nicole Bartolini hanno vinto nel doppio, seguite dalle compagne di squadra Alice Giovannini e Sofia Savoia. Terza Nicole Bartolini nel singolo. Primo posto anche per la squadra formata da Manila Cirilli, Nicole Sclafani, Beba Boschi, Nicole Bartolini, Sofia Savoia, Ludovica Domeniconi, Emma Agalliu e Alice Giovannini.

u. b.