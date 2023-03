Rari Nantes Romagna, a Parma due medaglie per le Esordienti

Ottime prestazioni per le giovani sincronette della Rari Nantes Romagna a Parma, al Secondo Trofeo Regionale Fin per le categorie esordienti A (2012-2011), B (2013) e C (2014). Per la squadra romagnola (nella foto) hanno gareggiato Ginevra Magnani e Azzurra Verdecchi (Esordienti A), Ginevra Legni e Sofia Giorgetti (Esordienti B), poi Anita Fiorenti, Beatrice Palazzi, Sofia Morelli, Ginevra Accorsi, Yulia Migani, Carol Larotonda e Viola Domeniconi (Esordienti C).

Nella categoria A, Ginevra Magnani nel solo ha ottenuto il secondo posto, mentre nel doppio le due portacolori della Rari Nantes si sono posizionate settime. Nella categoria B, il doppio composto da Sofia Giorgetti e Ginevra Legni ha ottenuto un ottimo quarto posto, ancor più positivo visto che per loro è stata la prima gara. A fine giornata, invece, è stato il turno delle più giovani: per Viola Domeniconi bronzo con l’esercizio di solo, mentre la squadra si è classificata al quinto posto.

u. b.