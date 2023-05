Rari Nantes Romagna a segno a Riccione e nella ‘sua’ Forlì

Ottimo esordio stagionale per la Rari Nantes Romagna in vasca da 50 metri, a Riccione, i Campionati Italiani Aics-Fin. Sono stati davvero molti i podi per gli oltre 100 atleti della società romagnola, in vasca dai più piccoli, Esordienti C del 2015, agli Assoluti del 2004 e oltre.

Nello stile libero si sono particolarmente distinti Martin Verdi (2014), Alexia Miron (’12), Vittoria Cordara (’10) Giusy Belperio (’08). Nel dorso: Adele Gallani (’14), Sofia Camillini (’13), Mario Ilje (’11) e Andrea Urbini (’08). Nella rana, invece, Paolo Camisa (’10), Thomas Lazzarini (’09), Mattia Godoli (2007), Filippo Pantieri (’04) e Pietro Penasa (’01). Bravi, tra i delfinisti, Martina Prati (’12), Beatrice Muccioli (’11), Giovanni Samorì (’08), Diego Gatta (’08), Jury Bartolini (’08), Caterina Sirri (’07) e Riccardo Ravaioli (’06). Infine, nei 200 misti hanno brillato ancora Diego Gatta, Sofia Ravaioli (’06) e Andrea Caggia (’05). Rari Nantes Romagna hao dato così il maggior contributo alla vittoria dell’Emilia-Romagna, per cui si è stato deciso che la coppa vinta fosse data al club forlivese.

Poi a San Marino, al meeting nazionale Squalo Blu, ha gareggiato ancora Giovanni Samorì, selezionato – in virtù del 9º posto agli Italiani di Riccione – nella rappresentativa regionale. Samorì ha gareggiato contro atleti di età superiore, ottenendo ottimi risultati nella farfalla: grazie al personale (26’’89) ha ottenuto il bronzo nei 50, piazzandosi poi 6º nei 100 e 12º nei 200.

Inoltre a Ravenna, Ragazzi, Junior e Assoluti hanno preso parte al Trofeo Endas Sauro Camprini, ottenendo un importante secondo posto come società dietro alla Rinascita Team Romagna. Bravo Riccardo Ravaioli (2006), doppio argento nei 100 farfalla e stile libero nonché terzo nell’australiana. Primi pure Mattia Godoli (’07) nei 100 rana, Diego Gatta Diego (’08) nei 100 farfalla, Andrea Caggia (’05) nei 200 misti (e 2° nei 100 rana).

A Forlì, poi, si è svolto il 39º Trofeo del 1º Maggio, organizzato dalla stessa Rari Nantes Romagna conUisp, riservato agli Esordienti A, B e C. Contro ben 15 società, anche da fuori Regione, il club si è imposto nettamente.

u. b.