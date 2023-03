Rari Nantes sconfitta in volata nel derby

Sconfitta di misura per la Rari Nantes Romagna: Bologna sale al secondo posto espugnando la ‘Carmen Longo’, piscina del capoluogo regionale che è la casa, però, dei romagnoli. Una partita molto equilibrata, decisa nel finale, con protagonisti ex giocatori di serie A come Schettino e Orlandini per Bologna, nonché Diego Sesena per i forlivesi. Comunque soddisfatto il tecnico Luca Gennari: "Per noi è un risultato molto importante, malgrado la sconfitta, perché ci fa capire che stiamo maturando in fretta". Risultati serie C Marche (6ª giornata): Persicetana-Pian del Bruscolo 11-5, Ravenna-Moie 3-5, Rari Nantes Romagna-Bologna 6-7, Blu Gallery-Fermo 10-10, Tolentino-Jesina 13-5. Classifica: Tolentino 18; Jesina, Bologna 15; Moie, Rari Nantes 9; Ravenna 7; Persicetana 6; Fermo 5; Blu Gallery 4; Pian del Bruscolo 0.