Ravaioli (Forum) campione under 18

Il forlivese Nicola Ravaioli, portacolori del Forum Tennis, conquistato il titolo regionale a squadre Under 18, si è aggiudicato anche il torneo open (di seconda categoria) del Ten Sport a Pinarella di Cervia. Il giovane, cresciuto nella scuola tennis del Forum, ha regolato l’altro finalista Diego Sabatini del Coopesaro Tennis, in una finale molto combattuta, col punteggio di 6-4, 4-6, 10-8. La manifestazione ha visto in lizza 78 giocatori provenienti da varie regioni e ha permesso a Ravaioli di proiettarsi tra i migliori giocatori di seconda categoria a livello nazionale.