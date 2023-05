Ravenna al bivio di Rieti Va dimenticata l’andata

Non sono certo giorni facili quelli che si stanno vivendo in città in questo inizio di maggio sotto la pioggia incessante. Anche dal punto di vista sportivo non ci sono molte valvole di sfogo.Esauriti gli impegni – con risultati non esaltanti - di calcio e pallavolo, tutto l’interesse sportivo è concentrato ora intorno al basket, dove l’OraSì sta cercando di salvare una stagione che definire difficile sarebbe riduttivo. È la prima volta nella sua breve storia in questa categoria che Ravenna vive questa situazione. Domenica dovrà giocarsi la salvezza fuori casa, su un campo tra i più caldi e difficili dell’A2, contro una squadra che ha già dimostrato di essere più fisica e ‘cattiva’ dal punto di vista agonistico. Non sono le condizioni più facili per affrontare l’impegno più importante della stagione, ma serve un ulteriore sforzo per prolungare di un’altra settimana la permanenza in serie A2. Vincendo a Rieti l’OraSì condannerebbe la formazione laziale alla serie B, poi dovrebbe vincere in casa con la Stella Azzurra e sperare nei risultati favorevoli degli altri incontri per mettersi almeno un’altra squadra dietro alle spalle.

Tutto questo soltanto per partecipare ai playout dove poi dovrebbe incontrare, al meglio delle cinque gare, una formazione che in questo girone salvezza ha fatto meglio di lei e contro la quale avrebbe il fattore campo sfavorevole. Si tratta di una strada tutta in salita, dove al minimo errore si può cader, ritrovandosi alla fine nelle sabbie mobili della serie B, una categoria nella quale è facile entrare, ma dalla quale è difficilissimo uscire. Musso e compagni però vogliono provare a percorrerla questa strada, dimostrando alla città che sono ancora vivi, che hanno ancora voglia di lottare e che proveranno tutti i mezzi possibili per tagliare il traguardo della salvezza. Per farcela dovranno dimenticare la partita di andata, dove uno sciagurato primo quarto da 30 punti subiti, ha indirizzato l’intero incontro. Sprofondata a -23 poco prima dell’intervallo lungo, l’Orasì è riuscita a recuperare tutto il divario, trovando anche il sorpasso al minuto 37 e 15 secondi, quando la tripla di Musso ha siglato il 65-64. Poi? Poi il crollo. Geist ha fatto ciò che ha voluto nell’area giallorossa e Rieti si è portata a casa l’intera posta. Rispetto a quella sfida l’OraSì potrà contare su un Vrankic in più, a patto che sia quello visto a Roma e non l’ectoplasma di domenica scorsa. E servirà tutta la collaborazione possibile a rimbalzo e in difesa, proprio come domenica scorsa contro Casale, per mettere la museruola a Tucker e compagni. Rieti ha i suoi problemi con i due americani che vanno a corrente alternata e un rendimento che sembra essersi incanalato verso il basso. Ravenna ha l’obbligo di portare il colpo del ko.

Stefano Pece