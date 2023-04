Ravenna, c’è il Carpi nel tuo futuro

Finisse oggi il campionato, il Ravenna (3° a quota 55) giocherebbe al Benelli la semifinale dei playoff contro il Carpi (stessi punti dei giallorossi, ma 4° per effetto dello scontro diretto dell’andata). Il Carpi è lo stesso avversario della semifinale playoff dello scorso anno, vinta peraltro 4-0. E, ironia del destino, è lo stesso avversario del match di ‘regular season’ in programma domenica, sempre fra le mura amiche, in occasione della giornata giallorossa che celebra i 110 anni fondazione. Nelle ultime 4 stagioni di serie C e D, Ravenna e Carpi si sono affrontate diverse volte. E non sono mai state sfide banali. A farla da padrona è stato spesso lo spettacolo, soprattutto in termini di gol. Le numerose sfide non si sono chiuse mai con meno di 3 gol complessivi.

Quattro anni fa (2019-20), in serie C, il Carpi si aggiudicò 4-1 il match di andata. Poi il covid ebbe la meglio, fino al playout fatale col Fano. Nel 2020-21, sempre in serie C grazie alla riammissione che neutralizzò la retrocessione, il Carpi vinse di nuovo 4-2 al Cabassi. Al ritorno, il Ravenna la spuntò 2-1 in extremis col gol di Sereni al 93’, guadagnandosi il playout, poi perso col Legnago. Gli scontri diretti della passata stagione in D sono stati ben 4. In Coppa Italia, al Cabassi, il Carpi vinse 2-1. Clamoroso invece il 5-5, sempre al Cabassi, nel match di andata della ‘stagione regolare’, nel girono in cui Botti diede forfait e in porta andò Salvatori. La tripletta di Saporetti e il doppio vantaggio (2-4 e 3-5), non impedirono ai carpigiani di pareggiare al 90’ con Lordkipanidze. Al ritorno al Benelli, i giallorossi ‘steccarono’ la partita, lasciando l’intera posta agli ospiti, anche in maniera netta (0-3). Un mese più tardi, il Carpi tornò al Benelli per la semifinale dei playoff, ma l’undici di mister Dossena non si lasciò sfuggire l’opportunità della rivincita, vincendo 4-0, con la doppietta di Saporetti e le reti di D’Orsi e Belli. I ‘fuochi d’artificio’ si sono ripetuti nella stagione in corso.

All’andata infatti, il Ravenna vinse 4-2, mandando in gol tutti gli attaccanti, ovvero Marangon, Guidone, Abbey e Ndreca. La sfida di domenica potrebbe non essere l’ultima del 2022-23. Una sfida, tra l’altro, che il Ravenna affronta col petto gonfio dopo il successo nel derby di domenica scorsa al Morgagni. Alla formazione di mister Gadda, mancheranno poi la trasferta di Pistoia e il match casalingo contro il Lentigione. Il Carpi invece è in serie utile da 5 turni (vittoria casalinghe contro Correggese, Fanfulla e Crema; e pareggi esterni con Lentigione e Scandicci), a se la vedrà con Riccione e Corticella. Il Ravenna affronterà il Carpi con qualche cerotto, ma soprattutto senza lo squalificato Abbey, ovvero l’elemento più in forma della rosa, l’unico capace di saltare l’uomo e reduce dal gol che ha deciso il derby di Forlì. Mister Gadda sta meditando se puntare su Tabanelli, che però ha una autonomia limitata, o se organizzare una staffetta con Lussignoli. Oltre a Rinaldi, il tecnico giallorosso dovrà rinunciare anche a Boccardi e Grazioli, che hanno ripreso ad allenarsi, ma che non sono ancora in condizione.