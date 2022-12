Ravenna, il piatto piange: appena tre vittorie

L’OraSì è tornata al lavoro ieri per preparare il delicato mese di gennaio nel quale, tra il 4 e il 15, sosterrà tre scontri diretti che potrebbero dare una bella scrollata alla classifica. Chieti il 4 gennaio, Cividale l’8, entrambe in casa, poi Nardò il 15 in trasferta: sei punti potenziali per tornare almeno nel gruppo della medio (bassa) classifica. Adesso la squadra deve iniziare a fare sul serio. Non basta più accontentarsi del giocare alla pari con gli avversari se poi si perde, ora bisogna vincere anche giocando male perché altrimenti sarà molto difficile recuperare. Con Chieti poi i giallorossi devono vincere e vincere bene poiché c’è da recuperare il -22 dell’andata, anche se ora come ora i due punti sarebbero già oro colato. Il girone di andata infatti è stato piuttosto avaro di soddisfazioni. Ravenna ha aperto il campionato col -30 incassato da Pistoia il 2 ottobre e ha proseguito col -22 di Chieti e il -10 di Cividale. Ha battuto il primo colpo vincendo con Nardò la seconda, e per ora ultima, partita al Pala de André il 23 ottobre. Dopo il derby perso a Forlì giocando quasi alla pari, i giallorossi hanno confermato i segnali di ripresa battendo largamente Ferrara 90-74 alla sesta giornata, la prima giocata a Cesena. Poi una serie di belle partite, giocate punto a punto, ma perse in volata con Cento all’overtime, Udine e Bologna, inframmezzate dalla debacle di Chiusi (88-76 senza combattere). A dicembre la squadra ha vissuto una nuova flessione: sconfitte pesanti in casa con Mantova e a Rimini, un leggero squillo con una San Severo menomata dalle assenze, poi un’altra sconfitta senza appello a Pistoia, 86-65 giocando senza americani, nell’ultima sfida dell’anno solare.

Il 2022 va a chiudersi quindi con un record negativo di 3 vittorie e 11 sconfitte, la peggiore difesa del campionato, 81.9 punti concessi di media, e il più basso rendimento a rimbalzo. Ravenna è la squadra che cattura meno rimbalzi nel girone Rosso, 30.9 di media, e la seconda per rimbalzi concessi agli avversari, quasi 39 di cui 10 offensivi. E soprattutto quest’ultima statistica, quella dei rimbalzi offensivi concessi, ha pesato molto sulle sconfitte.

Fra le poche note liete ci sono le palle recuperate che sono oltre 7 a partita e mettono Ravenna al secondo posto dietro a Udine in questa statistica. È facile capire che è in difesa che l’OraSì ha perso le sue partite. Sul banco degli imputati sono finiti principalmente i due americani, accusati di scarso rendimento. Lewis in particolare ha mostrato scarsa attitudine difensiva e ha commesso una serie infinita di errori anche in attacco. Le sue cifre sembrerebbero buone, ma la sua incidenza è andata costantemente in calando. Fatto per cui è sotto la lente di ingrandimento e a rischio taglio, sempre se il mercato offrirà qualcosa di meglio a meno. Non è soltanto Lewis il problema di Ravenna. Anthony, Petrovic e spesso anche la panchina non hanno mostrato un rendimento costante risultando spesso al di sotto della sufficienza. Servirà quindi una impennata individuale da parte di tutti per tentare di ritornare nella lotta per la salvezza. Tutto comunque passerà dalle prossime tre partite.

Stefano Pece