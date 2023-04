"Ravenna, sei a una svolta Serve più concentrazione"

Guai a farsi troppe illusioni, ma tutto lascia pensare che ci siano tanti segnali positivi che possono far guardare all’OraSì il futuro con ottimismo. Certo, la squadra dovrà vincere più partite possibile nel girone di ritorno della fase ad orologio per evitare la retrocessione diretta, ma il fatto che nonostante la sola vittoria ottenuta in quattro gare, lo svantaggio da ben sei avversarie sia di soli due punti, rappresenta una importante chance di salvezza data ai ravennati. Nessuna infatti nel girone è andata in fuga e così Ravenna deve approfittarne, imparando da quanto ha fatto nelle scorse settimane. Ora serve continuità e la speranza è che la vittoria in casa della Stella Azzurra Roma abbia davvero sbloccato l’OraSì dal lato mentale, non facendola più cadere nella ‘sindrome dell’ultimo quarto’, dove troppo spesso si è fatta rimontare.

Ovviamente avere recuperato un giocatore come Josip Vrankic, autore di 22 punti in 22’ a Roma, ha fatto la differenza e ha dimostrato che con la squadra la completo i giallorossi possono ancora raggiungere i playout o magari la salvezza diretta. "Credo che la partita di Roma possa davvero essere stato un punto di svolta per la nostra stagione – afferma Vrankic – e ora dobbiamo dare continuità a questa vittoria. In termini di classifica e di morale è stata fondamentale e ha dimostrato che siamo in grado di reagire alle difficoltà e di superare insieme i momenti difficili, confermando che abbiamo qualità. Ora servirà grande attenzione, perché la classifica sta dimostrando quanto sia competitivo ed equilibrato il girone e tutto si deciderà nelle prossime quattro partite. Possiamo giocarcela contro tutte e lo abbiamo fatto vedere pur non avendo raccolto molti risultati. Ora dobbiamo concentrarci su una partita alla volta per risalire la classifica. Sono convinto che con lo spirito e l’atteggiamento mostrati a Roma potremmo riuscirci".

Uno dei problemi da risolvere riguarda i troppi black out che la squadra mostra durante le partite e proprio la Juvi Cremona, avversaria che l’OraSì affronterà in trasferta sabato alle 21, ne è l’emblema. All’andata i lombardi piazzarono nel finale un break di 11-0 e vinsero all’ultimo secondo con un canestro di Allen. Di sicuro in casa ravennate c’è tanta voglia di riscattare quella prestazione.

"Quanto accaduto all’andata ci farà avere ancora maggiori motivazioni. Dovremo giocare una grande partita per vincere, perché affrontiamo una squadra con due ottimi stranieri e degli italiani che giocano bene insieme. Fondamentale sarà la difesa per bloccare i loro uomini chiave ed eseguire al meglio il piano partita che prepareremo con il nostro allenatore. Sappiamo che è una gara importante come tutte quelle che ci attendono e non dovremo più commettere l’errore di giocare bene e concentrati soltanto per tre quarti e di farci rimontare nell’ultimo. Se saremo attenti sono convinto che quest’ultima parte di stagione potrà essere positiva. L’importante sarà pensare ad una partita alla volta senza guardare troppo la classifica". Curioso è che anche Cremona è ‘allergica’ ai finali punto a punto. Nella fase ad orologio ha vinto al fotofinish soltanto al Pala De Andrè perdendo invece negli ultimi secondi in casa con Chieti e a Mantova.

