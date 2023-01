Riflettori anche su Rimini: arriva Cento

Sedicesima giornata nel girone Rosso del campionato di A2, per un turno che si preannuncia pieno di sfide interessanti. Fari puntati sul campo di Rimini, dove la capolista Cento proverà a fare bottino per approfittare dello scontro diretto tra Pistoia e Forlì, contro una formazione in cerca di riscatto dopo il rotondo ko nel derby del Palafiera. Cerca punti e conferme anche Udine che, dopo il faticoso blitz di San Severo, oggi ospita Chiusi per accorciare sul gruppo di testa. La Fortitudo ospita San Severo per provare a trovare punti e continuità dopo aver sbancato Nardò, che sarà invece sul campo di Mantova: gli ex Di Carlo e Stojanovic tenteranno di conquistare due punti pesanti. Dopo il rotondo successo contro Chieti (80-60), l’OraSì Ravenna ospita Cividale per provare l’aggancio al gruppo e rientrare nella lotta salvezza. Chiude il programma la sfida tra Chieti e Ferrara.

La classifica: Forlì, Cento e Pistoia 24; Udine 20; Cividale, Fortitudo e Nardò 16; Ferrara 14; Rimini 12; San Severo, Chiusi e Mantova 10; Ravenna 8; Chieti 6.