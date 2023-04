Riflettori puntati anche su Pistoia-Treviglio

Terza giornata della seconda fase che, nel girone Giallo, offre a Treviglio la possibilità di superare una tra Forlì e Cantù: per farlo la truppa allenata da coach Finelli dovrà sbancare il difficile campo di Pistoia. Nell’altra sfida di giornata, la Vanoli sarà di scena a Cento per cercare di consolidare il quarto posto. In caso di vittoria Unieuro con sconfitte concomitanti di Pistoia e Cento, Forlì sarebbe certa di non scendere sotto il quarto posto. Classifica: Forlì, Cantù e Treviglio 8; Vanoli 6; Cento 4; Pistoia 2.

Girone Blu. Ieri è tornata al successo Cividale contro Piacenza per 78-74, riagguantando Torino che oggi sfiderà a domicilio Udine. Fortitudo-Urania Milano si giocherà mercoledì. Classifica: Torino e Cividale* 10; Milano 8; Udine 6; Piacenza* e Fortitudo 2 (*: una partita in più).

Girone Bianco. Una Rimini incerottata ospita Agrigento per confermarsi prima del raggruppamento, mentre Nardò e Latina si sfidano per restare in scia alle prime. Chiude il programma il match tra Trapani e Chiusi. Classifica: Rimini e Agrigento 8; Nardò, Trapani e Latina 6; Chiusi 2.

Poule Salvezza. Sfida fondamentale per Ravenna che attende Rieti (che in settimana ha esonerato coach Gabriele Ceccarelli) per provare ad abbandonare l’ultima piazza. Chieti e San Severo ospitano rispettivamente Stella Azzurra e Casale per allontanarsi definitivamente dalle retrocessioni dirette, mentre chiude il programma il match tra Mantova e la Juvi Cremona. Classifica: Chieti e San Severo 10; Stella Azzurra, Juvi, Mantova e Casale Monferrato 8; Ravenna e Rieti 6.