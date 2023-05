Riflettori su Modigliana e Sporting Predappio

In Seconda Categoria si giocano domani, alle 16.30, le gare di finale dei playoff. In campo due formazioni forlivesi: per il girone M, vinto dall’Edelweiss Jolly, il Modigliana di Stefano Fontana affronta il San Zaccaria; in contemporanea l’ultimo atto del girone M, appannaggio del Santa Sofia, con lo Sporting Predappio di mister Andrea Vestrucci che se la vede con i cesenati del Pioppa Gattolino.

In Terza la Fiumanese cerca oggi la doppietta nella finale di coppa del girone di Forlì e Cesena, dopo la vittoria in campionato di alcune settimane fa. Alle 16.30 la squadra di mister Federico Bratti, dopo il netto 4-0 rifilato alle Vigne, affronta sul campo neutro di San Vittorie il Real Cesenatico, impostosi 2-1 in semifinale sul Bagnolo.

f. p.